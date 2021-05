Tauktae Latest Update: मुंबई में तबाही मचाने के बाद चक्रवाती तूफान ताउते (Cyclone Tauktae) ने सोमवार रात को गुजरात में दस्तक दी. IMD की तरफ से बताया गया है कि तूफान गुजरात के तटों से टकराया है और करीब 4 घंटों तक इसका सबसे भीषण असर देखने को मिलेगा. ताउते के गुजरात पहुंचने के बाद से ही अहमदाबाद में भारी बारिश शुरू हो गई है. अहमदाबाद एयरपोर्ट को सुबह 5 बजे तक के लिए बंद कर दिया गया है. ताउते की वजह से गुजरात के सोमनाथ में समुद्र में ऊंची लहरें उठ रही हैं. बता दें कि कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र और गोवा में तूफान ताउते पहले ही बड़ा नुकसान पहुंचा चुका है. कर्नाटक और महाराष्ट्र में इससे 12 लोगों की मौत भी हुई है. Also Read - Cyclone Tauktae: महाराष्ट्र के कोंकण क्षेत्र में छह लोगों की मौत

महाराष्ट्र के कोंकण क्षेत्र में भीषण चक्रवाती तूफान 'ताउते' से जुड़ी अलग-अलग घटनाओं में 6 लोगों की मौत हो गयी वहीं तीन नाविक लापता हैं. अधिकारियों ने सोमवार को यह जानकारी दी. उन्होंने बताया कि जिन लोगों की मृत्यु हुई, उनमें से तीन लोग रायगढ़ में, एक सिंधुदुर्ग जिले में मारा गया वहीं दो लोगों की मौत नवी मुंबई तथा उल्हासनगर में उन पर पेड़ गिर जाने से हो गयी. एक सरकारी बयान के अनुसार सिंधुदुर्ग जिले में आनंदवाड़ी हार्बर पर खड़ीं दो नौकाएं डूब गयीं. दोनों नौकाओं पर सात लोग सवार थे.

#WATCH | Earlier visuals from Veraval – Somnath in Gujarat as the sea turned rough in wake of #CycloneTauktae.

Extremely severe cyclonic storm Tauktae lies close to the Gujarat coast. The landfall process has started and will continue during next 2 hours, says IMD. pic.twitter.com/7KojZcXS27

— ANI (@ANI) May 17, 2021