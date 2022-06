अहमदाबाद: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) ने शुक्रवार को विपक्षी कांग्रेस (congress) पर हमला करते हुए कहा कि जो लोग लंबे समय तक देश की सत्ता में रहे, उन्होंने कभी आदिवासी इलाकों के विकास में रुचि नहीं दिखाई क्योंकि इसके लिए कठिन परिश्रम की जरूरत होती है. PM मोदी ने कहा कि उन्होंने विकास कार्यों की शुरुआत वोट हासिल करने या चुनाव जीतने के लिए नहीं की है, बल्कि वह लोगों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार चाहते हैं.Also Read - समस्तीपुर: बेटे के शव के लिए माता पिता को मंगनी पड़ी भीख। Watch Video

नवसारी जिले के अदिवासी बहुत इलाके खुदवेल में 3,050 करोड़ रुपए की परियोजनाओं के उद्घाटन और शिलान्यास कार्यक्रम के बाद गुजरात गौरव अभियान रैली को संबोधित करते हुए मोदी ने कहा, जिन्होंने लंबे समय तक देश पर शासन किया, उन्होंने कभी आदिवासी इलाकों के विकास में रुचि नहीं ली क्योंकि इसके लिए कठिन परिश्रम की जरूरत होती है.

During the last 8 years, we have emphasised on a holistic approach to improving the health sector of the country. We have tried to modernise the treatment facilities and also focussed on topics related to better nutrition, clean lifestyle & preventive health: PM Modi pic.twitter.com/P0tgUealVF

नगरीय निकाय चुनाव: एमपी में कांग्रेस के महापौर पद के 15 उम्मीदवारों के ये हैं नाम, देखें लिस्ट

पीएम मोदी ने कहा, पहले टीकाकरण जैसे अभियानों के वन क्षेत्रों में, जहां आदिवासी रहते हैं, पहुंचने में महीनों लग जाते थे. लेकिन अब उनके इलाकों में भी शहरी इलाकों के साथ-साथ ये लागू होते हैं.

The rapid development in the state during the last two decades is the pride of Gujarat. In the last 8 years, following the mantra of Sabka Saath, Sabka Vikas, our government has put utmost emphasis on the welfare of the people in the state: PM Narendra Modi in Navsari, Gujarat pic.twitter.com/v91FwAtNvf

— ANI (@ANI) June 10, 2022