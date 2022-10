PM Modi, Jamnagar, Gujarat, Politics, bjp, congress: गुजरात विधानसभा चुनाव से पहले राज्प्रय के दौरे पर पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Prime Minister Narendra Modi) ने आज सोमवार को शाम में जामनगर में कहा, “जब मैं वर्ष 2014 में प्रधानमंत्री बना था, तब भारत अर्थव्यवस्था में 10वें स्थान पर था और अब हम पांचवें स्थान पर पहुंच गए हैं.Also Read - क्या पीएम मोदी गुजरात में कांग्रेस के लिए कर रहे हैं प्रचार, बीजेपी कार्यकर्ताओं से क्यों कही ये बात: अरविंद केजरीवाल

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जामनगर में विभिन्न परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया है. पीएम मोदी ने कहा, आज यहां 8 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास हुआ है. आप सभी को पानी, बिजली, कनेक्टिविटी से जुड़े इन परियोजनाओं के लिए बहुत-बहुत बधाई. आज वाल्मीकि समाज के लिए विशेष कम्युनिटी हॉल का भी लोकार्पण हुआ है इससे हमारे भाई-बहनों को बहुत मदद मिलेगी. Also Read - Video: वसुंधरा राजे के गढ़ पहुंचे सचिन पायलट, ट्रेन में सेल्फी के लिए उमड़े यात्री, लगे ये नारे

“When I became the Prime Minister in the year 2014, India was at the 10th rank in the economy and now we have reached the fifth rank,” said Prime Minister Narendra Modi in Jamnagar, Gujarat earlier this evening pic.twitter.com/o73mNv7JDb

— ANI (@ANI) October 10, 2022