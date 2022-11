2002 में दंगाइयों को सबक सिखाने वाले अमित शाह के बयान पर भड़के असदुद्दीन ओवैसी, कहा- सत्ता हमेशा साथ नहीं रहती

Gujarat Elections 2022: गुजरात विधानसभा के लिए मतदान की तारीख जैसे-जैसे नजदीक आ रही है नेताओं का जुबानी जंग भी तेज हो रहा है. केंद्रीय गृह मंत्री के उस बयान पर एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने प्रतिक्रिया दी है जिसमें अमित शाह ने कहा था कि 2002 में दंगाई को उनकी सरकार ने सबक सिखाया था. अहमदाबाद में ओवैसी ने एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि मैं गृह मंत्री को बताना चाहता हूं, आपने 2002 में जो सबक सिखाया था, वह यह था कि बिलकिस के बलात्कारियों को आप मुक्त कर देंगें. ओवैसी ने कहा कि याद रखिए सत्ता हमेशा साथ नहीं रहती. ओवैसी ने कहा कि दिल्ली में सांप्रदायिक दंगे हुए हुए अमित शाह बताएं वहां पर आपने दंगाइयों को क्या सबक सिखाया.

गुजरात में सबसे बड़ी मुस्लिम बस्ती वाले इलाके जुहापुरा में एक जनसभा को संबोधित करते हुए एआईएमआईएम प्रमुख ने कहा कि अमित शाह ने एक सार्वजनिक रैली के दौरान बयान दिया कि उन्होंने 2002 में गुजरात में दंगाइयों को सबक सिखाया था. राज्य में स्थायी शांति स्थापित की. मैं इस (अहमदाबाद) निर्वाचन क्षेत्र के सांसद अमित शाह को बताना चाहता हूं कि आपने 2002 में जो सबक सिखाया था वह यह था कि बिलकिस के बलात्कारियों को आप मुक्त करेंगे. आपने जो सबक सिखाया वह यह था कि आप बिलकिस की तीन साल की बेटी के कातिलों को रिहा करेंगे.