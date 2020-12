देश में कोरोना का कहर जारी है. आम से लेकर खास हर तरह के लोग इस जानलेवा वायरस का शिकार बन रहे हैं. अब गुजरात से भारतीय जनता पार्टी (BJP) के सांसद अभय भारद्वाज (Abhay Bhardwaj) का कोरोना वायरस (Coronavirus) संक्रमण से चेन्नई के एक अस्पताल में निधन हो गया. भारद्वाज के निधन के बाद गुजरात ने एक सप्ताह के भीतर अपने दो राज्यसभा सदस्यों को खो दिया है. इससे पहले कांग्रेस नेता और कोषाध्यक्ष अहमद पटेल का 26 नवंबर को निधन हो गया था. Also Read - Delhi Corona Updates: दिल्ली में बीते 24 घंटों में कोरोना के 4 हजार से अधिक केस और 86 की मौत

राजकोट के भारतीय जनता पार्टी (BJP) के वरिष्ठ नेता और पेशे से वकील भारद्वाज को जुलाई में संसद के ऊपरी सदन के लिए चुना गया था. कोरोनावायरस से पॉजिटिव पाए जाने के बाद भारद्वाज को शुरुआत में राजकोट अस्पताल के आईसीयू वार्ड में भर्ती कराया गया था, लेकिन बाद में उन्हें चेन्नई के एक निजी अस्पताल में स्थानांतरित कर दिया गया था.

Rajya Sabha MP from Gujarat, Shri Abhay Bharadwaj Ji was a distinguished lawyer and remained at the forefront of serving society. It is sad we have lost a bright and insightful mind, passionate about national development. Condolences to his family and friends. Om Shanti.

— Narendra Modi (@narendramodi) December 1, 2020