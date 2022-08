Azadi Ka Amrit Mahotsav: हरियाणा के झज्जर में आजादी का अमृत महोत्सव के तहत रविवार को 6600 फीट लंबी तिरंगा यात्रा निकाली गई. तिरंगा यात्रा में सैंकड़ों लोग शामिल हुए. वहीं, हरियाणा के कई अन्य जिलों में आज तिरंगा यात्रा निकाली गई. सिरसा के रानियां में हरियाणा के कैबिनेट मंत्री चौधरी रणजीत सिंह चौटाला के नेतृत्व में तिरंगा यात्रा निकाली गई. इस मौके पर मंत्री रणजीत सिंह ने सिरसा वासियों को अपने घरों और दुकानों पर तिरंगा फहराने की अपील भी की. उन्होंने कहा कि देश की आन बान और शान के प्रतीक तिरंगे को हर व्यक्ति अपने घर और दुकान पर जरूर लगाएं. मंत्री रणजीत सिंह चौटाला ने हर घर तिरंगा अभियान को शुरू करने पर पीएम मोदी का आभार भी जताया.Also Read - आजादी के जश्न में शामिल नहीं हुए, फिर 15 अगस्त, 1947 की रात कहां थे महात्मा गांधी ?

मीडिया से बातचीत करते हुए रणजीत सिंह चौटाला ने कहा कि कॉमनवेल्थ गेम्स में हरियाणा के खिलाड़ियों का बेहतरीन प्रदर्शन रहा. विदेश में हमारा तिरंगा सम्मान के साथ लहराया जा रहा था जोकि देशवासियों के लिए सुखद पहलू था.उन्होंने कहा कि हरियाणा में भी हर घर तिरंगा अभियान को कामयाब बनाने के लिए हरियाणा के सीएम मनोहर लाल ने भी हरियाणा वासियों से अपील की है. उन्होंने कहा कि तिरंगा हमारे देश की आन बान और शान है और देश वासियों में तिरंगे से देश भक्ति की भावना जागृत होती है.

#WATCH | Haryana: A 6,600 feet long Tricolour yatra was taken out in Jhajjar as part of #AzadiKaAmritMahotsav celebrations ahead of Independence Day pic.twitter.com/HI674dQVeQ

