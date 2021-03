No Confidence Motion in Haryana: हरियाणा में मनोहर लाल खट्टर की सरकार (Manohar Lal Khattar government) पूरी तरह से सुरक्षित है. विधानसभा में अविश्वास प्रस्ताव की हार हुई है. सरकार के पक्ष में 55 वोट डाले गए, जबकि इसके खिलाफ 32 वोट पड़े. कांग्रेस हरियाणा सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लेकर आई थी. विधानसभा में विपक्ष की हार के बाद हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा (Bhupinder Singh Hooda) ने बुधवार को कहा कि राज्य सरकार ने विपक्ष द्वारा लाए गए अविश्वास प्रस्ताव को भले ही हरा दिया हो लेकिन वह (सरकार) लोगों की नजर में गिर गई है. Also Read - बजट सत्र के दौरान बोलते हुए रो पड़े CM मनोहर लाल खट्टर, बोले- भूपेंद्र हुड्डा ने दिखाई संवेदनहीनता

हरियाणा में BJP-JJP की सरकार ने मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस द्वारा लाए गए अविश्वास प्रस्ताव (No Confidence Motion in Haryana) को गिरा दिया. मत विभाजन के बाद प्रस्ताव गिर गया. हुड्डा ने कहा कि जननायक जनता पार्टी (JJP) और (सात में से पांच) निर्दलीय विधायक, जो सरकार के सहयोगी हैं, उनके पास किसानों के लिए वोट करने और जन प्रतिनिधि होने की जिम्मेदारियों को पूर्ण करने का मौका था.

उन्होंने कहा कि सदन में कांग्रेस की भले ही सीमित संख्या हो, लेकिन हम सदन में किसानों के साथ मजबूती से खड़े रहे और अपनी जिम्मेदारी निभाई. विधानसभा में विपक्ष के नेता ने कहा कि हमने उस सरकार के खिलाफ वोट दिया है, जिसने किसानों पर लाठीचार्ज कराया, आंसू गैस छुड़वाए, कड़ाके की सर्दी में उनपर पानी की बौछारे करवाईं और उन्हें झूठे मामलों में फंसाया. उन्होंने कहा की सरकार ने भले ही अविश्वास प्रस्ताव को हरा दिया हो लेकिन वह लोगों की नजरों में गिर गई है. कांग्रेस के अविश्वास प्रस्ताव के खिलाफ विधानसभा में 55 वोट पड़े जबकि समर्थन में 32 मत पड़े.