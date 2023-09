Haryana के सीएम ML Khattar का बड़ा ऐलान- राज्य में बंद होंगे सभी हुक्का बार, लेकिन....

हरियाणा सरकार (Haryana News) ने राज्य में सभी हुक्का बार बंद (Haryana Hookah Bar News) करने का ऐलान किया है. मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर (Manohar Lal Khattar) ने इसका ऐलान किया. सरकार की तरफ से कहा गया कि हरियाणवी संस्कृति के परंपरागत हुक्का पर यह नियम लागू नहीं होगा.

Haryana CM Manohar Lal Khattar announces that all hookah bars in the state will be shut. One bicycle will be provided by Haryana Shehri Vikas Pradhikaran (HSVP) department upon the registry of every house: DIPR Haryana

