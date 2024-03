'अनिल विज जल्दी नाराज हो जाते हैं लेकिन....', शपथ ग्रहण समारोह से पूर्व गृह मंत्री के गायब रहने पर बोले खट्टर | VIDEO

Haryana News: नायब सिंह सैनी (Nayab Singh Saini) ने जब हरियाणा के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली, तो राज्य के पूर्व गृह मंत्री अनिल विज (Anil Vij) की गैरमौजूदगी चर्चा का विषय बन गई. राजभवन में आयोजित शपथ समारोह में BJP के वरिष्ठ नेता शामिल नहीं हुए. खबर है कि छह बार के विधायक अनिल विज BJP विधायक दल की बैठक बीच में ही छोड़कर चले गए थे. 70 वर्षीय BJP नेता को हरियाणा के नए मंत्रिमंडल से बाहर किए जाने के बाद कई अटकलें शुरू हो गईं हैं. पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर (Manohar Lal Khattar) ने यह माना कि अनिल विज नाराज थे.

पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के हवाले से न्यूज एजेंसी ANI ने बताया, ‘अनिल विज हमारे वरिष्ठ नेता हैं…यह उनका स्वभाव है कि वह जल्दी नाराज हो जाते हैं, लेकिन जल्द ही ठीक भी हो जाते हैं. पहले भी ऐसे मामले सामने आए हैं. वह नाराज हैं, लेकिन हम उनसे बात कर रहे हैं…हमारे नए मुख्यमंत्री भी उनसे बात करेंगे.’ ऐसी अटकलें हैं कि खट्टर करनाल से लोकसभा चुनाव लड़ सकते हैं.

#WATCH | Chandigarh: Former Haryana CM Manohar Lal Khattar says, “Anil Vij is our senior leader…It is in his nature that he gets upset quickly but becomes okay soon. There have been such instances before. He is upset but we are talking to him…Our new chief minister will also… pic.twitter.com/aqh7jllfau

— ANI (@ANI) March 12, 2024