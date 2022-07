Anil Vij on Haryana Horror : हरियाणा के नूंह (Nuh) में अवैध खनन (Illegal mining in Haryana) की जांच कर रहे एक DSP को एक ट्रक ने उस समय कुचल दिया जब उन्होंने ड्राईवर को रुकने का इशारा किया. इस घटना (DSP Mowed Down by Mining Mafia) पर हरियाणा के गृहमंत्री (Anil Vij on Haryana Horror) ने सख्त कार्रवाई के निर्देश देते हुए कहा है कि कहा कि खनन माफिया (Mining Mafia) को बख्शा नही जाएगा. आसपास के जिलों की फोर्स भी लगानी पड़े तो लगाएंगे. उन्होंने कहा कि किसी को बख्शा नही जाएगा, हम सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे.Also Read - चंडीगढ़ मांगने पर भड़के हरियाणा के गृहमंत्री अनिल विज, कहा- पंजाब में 'बच्चा पार्टी' की सरकार, इसका जन्म धोखे से हुआ

अधिकारियों ने बताया कि तौरू के DSP सुरेंद्र सिंह (DSP Surender Singh) ने दस्तावेजों की जांच के लिए एक डंपर-ट्रक को रुकने का इशारा किया था, लेकिन ड्राईवर ने रफ्तार बढ़ाते हुए उन्हें ट्रक से कुचल दिया. अधिकारियों के मुताबिक, डीएसपी के ड्राईवर और सुरक्षाकर्मी ने सड़क के किनारे कूदकर अपनी जान बचाई, लेकिन सुरेंद्र सिंह (DSP Surender Singh) ट्रक की चपेट में आ गए. उन्होंने बताया कि सुरेंद्र सिंह को फौरन पास के एक अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया.

वहीं इस घटना पर राज्य के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने शोक जताते हुए कड़ी कार्रवाई की बात कही है. उन्होंने कहा कि DSP तावडू (NUH) सुरेंद्र सिंह की हत्या के मामले में कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने के आदेश दे दिए गए हैं, एक भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा. उन्होंने कहा कि शोकाकुल परिजनों के साथ मेरी गहरी संवेदनाएं हैं. ईश्वर दिवंगत आत्मा को अपने श्रीचरणों में स्थान दें.