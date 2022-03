Haryana, Anti-conversion bill, चंडीगढ़: हरियाणा विधानसभा (Haryana Legislative Assembly) में आज मंगलवार को धर्मांतरण कराने के खिलाफ एक विधेयक (Anti-conversion bill) मंगलवार को पारित किया गया है. कांग्रेस (Congress) ने विधेयक पर विरोध जताया और सदन से बर्हिगमन किया. विधानसभा में 4 मार्च को पेश किया गया यह विधेयक (Prevention of Unlawful Conversions Bill-2022) मंगलवार को चर्चा के लिए लाया गया. इसके मुताबिक, साक्ष्य पेश करने की जिम्मेदारी आरोपी की होगी. यह बिल किसी भी तरह से बल, अनुचित प्रभाव या लालच के जरिए धर्मांतरण कराने के खिलाफ पारित किया गया है. विधानसभा चर्चा के दौरान करीब एक घंटे तक सत्ता पक्ष बीजेपी और कांग्रेस के बीच तीखी नोकझोंक भी देखने को मिली. इसके बाद कांग्रेस सदस्यों ने बहिर्गमन किया और उनकी अनुपस्थिति में विधेयक पारित किया गया.Also Read - पेट्रोल-डीजल और रसोई गैस की कीमतों में बढ़ोतरी पर राहुल गांधी का तंज - ईंधन के दाम पर लगा 'Lockdown' हटा

बता दें कि इसी तरह के विधेयक हाल में भाजपा शासित उत्तर प्रदेश और हिमाचल प्रदेश में पारित किए गए थे. Also Read - डॉ कर्ण सिंह के बेटे विक्रमादित्य सिंह ने कांग्रेस से दिया इस्तीफा, सोनिया गांधी को भेजे इस्‍तीफे में कही ये बात

हरियाणा गैर-कानूनी धर्मांतरण रोकथाम विधेयक, 2022 (Prevention of Unlawful Conversions Bill-2022) के मुताबिक, डिजिटल माध्यम का उपयोग समेत अगर लालच, बल या धोखाधड़ी के जरिए धर्म परिर्वतन किया जाता है तो एक से पांच साल की सजा और कम से कम एक लाख रुपए के जुर्माना का प्रावधान है. इसके मुताबिक, शादी के इरादे से अपना धर्म छुपाने पर कम से कम तीन साल की सजा का प्रावधान है, जिसे बढ़ाकर 10 साल तक की जा सकती है. इसी तरह शादी करने का दोषी पाए जाने वाले को कम से कम तीन लाख रुपए का जुर्माना भुगतना होगा. विधेयक के मुताबिक, सामूहिक धर्मांतरण की सूरत में कम से कम पांच साल की सजा होगी, जोकि बढ़ाकर 10 साल तक की जा सकती है तथा कम से कम चार लाख का जुर्माना किया जाएगा. Also Read - अभी से चुनावी तैयारियों में जुटी भाजपा, संगठन को मजबूत बनाने के लिए शक्ति केंद्र कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन

We’ve passed the Prevention of Unlawful Conversions Bill; 127 cases were reported in the last 4 years… Religious conversion is a major problem. If by choice, one can change their religion by law, but act has been passed for unlawful conversions: Haryana CM Manohar Lal Khattar pic.twitter.com/58gFkdJPBi

— ANI (@ANI) March 22, 2022