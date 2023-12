हरियाणा के बिहुनी गांव में घर में शॉर्ट सर्किट से लगी आग, दो सगी बहनों की मौत

हरियाणा ते बहादुरगढ़ थाना क्षेत्र के बिहुनी गांव में घर में आग लग गई. इस हादसे में दो नाबालिग लड़कियों की मौत हो गई. आशुतोष शिवम (डीएसपी, गढ़मुक्तेश्वर) का कहना है, ”पुलिस को बहादुरगढ़ थाना क्षेत्र के गांव बिहुनी से सूचना मिली कि गांव में आग लगने से दो बच्चों की मौत हो गई है.

थाना पुलिस और वरिष्ठ पुलिस अधिकारी तुरंत मौके पर पहुंचे और घटनास्थल का निरीक्षण किया. ऐसा प्रतीत हो रहा है कि आग शॉर्ट सर्किट के कारण लगी है. जिसमें कमरे में दो सगी बहनें नजर आ रही हैं, जिनमें से एक 6 साल की और दूसरी 6 महीने की है, ऐसा लग रहा है कि दोनों की जलकर मौत हो गई है. पोस्टमार्टम के लिए जरूरी कानूनी कार्यवाही की जा रही है.

#WATCH | Haryana: Two minor girls dead after house catches fire in Bihuni village of Bahadugarh police station area.

Ashutosh Shivam (DSP, Garhmukteshwar) says, “Police received information from village Bihuni of Bahadurgarh police station area that two children have died due… pic.twitter.com/QGp68kBpYW

— ANI (@ANI) December 22, 2023