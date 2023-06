बीजेपी का संपर्क अभियान: जेपी नड्डा ने पूर्व सेनाध्यक्ष से की मुलाकात, मोदी सरकार को लेकर क्या हुई बात?

गुरुग्राम/नई दिल्ली: नौ साल पूरे होने पर बीजेपी विशिष्ट नागरिक संपर्क अभियान चला रही है. इसके तहत आज बीजेपी प्रमुख जेपी नड्डा ने भारतीय सेना के पूर्व अध्यक्ष जनरल दलवीर सिंह सुहाग से मुलाक़ात की. जेपी नड्डा पूर्व सेनाध्यक्ष से मिलने के लिए गुरुग्राम स्थित उनके आवास पर पहुंचे थे. इस दौरान जेपी नड्डा ने पूर्व सेना अध्यक्ष से मोदी सरकार के नौ साल के विकास कार्यों की जानकारी दी.नड्डा ने उन्हें बुकलेट भी सौंपी और उनसे इस पर चर्चा भी की.

केंद्र में मोदी सरकार के 9 वर्ष पूरे होने के अवसर पर भाजपा द्वारा देशभर में चलाए जा रहे विशेष जनसंपर्क अभियान के अंतर्गत भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा की आज की यह मुलाकात पार्टी द्वारा चलाए जाने वाले विशिष्ट नागरिक संपर्क अभियान का एक हिस्सा है.