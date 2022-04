बॉक्सर विजेंदर सिंह के आम आदमी पार्टी में शामिल होने की अटकलों के बीच सोमवार को उन्होंने कांग्रेस महासचिव व उत्तरप्रदेश प्रभारी प्रियंका गांधी से मुलाकात की. विजेंदर सिंह ने इस मुलाकात के बाद एक तस्वीर भी साझा की. विजेंद्र सिंह ने कहा कि प्रियंका गांधी का प्रगतिशील दृष्टिकोण हमें नई ऊंचाइयां हासिल करने में मदद कर सकता है. विजेंदर सिंह ने कहा कि युवाओं की भलाई के लिए काम कर रहीं प्रियंका गांधी के साथ बातचीत करना अद्भुत था.Also Read - गुजरात के नजदीक उदयपुर में आयोजित होगा कांग्रेस का चिंतन शिविर, प्रशांत किशोर की भूमिका भी होगी निर्धारित

दरअसल ये अटकलें लगाई जा रही हैं कि बॉक्सर विजेंद्र सिंह जल्द ही आम आदमी पार्टी (आप) में शामिल हो सकते हैं. अटकलों पर विराम के सकेंत देते हुए विजेंदर सिंह ने सोमवार को प्रियंका के साथ अपनी तस्वीर को साझा किया. इन दिनों आप हरियाणा में संगठन मजबूत करने में जुटी है. इस बीच विजेंदर की केजरीवाल के साथ एक तसवीर भी सामने आई. जिसके बाद से ही ये अटकलें तेज हो गई हैं कि विजेंद्र जल्दी आप में शामिल हो सकते हैं. इससे पहले हरियाणा कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अशोक तंवर आम में शामिल हुए थे. पंजाब विधानसभा चुनाव में शानदार जीत के बाद आप अब अन्य राज्यों में दमखम दिखाने के लिए जमीनी स्तर पर पकड़ बनाने की जुगत में जुटी है. Also Read - कांग्रेस ने शुरू की 2024 लोकसभा चुनाव की तैयारी, बनेगा यह स्पेशल ग्रुप- PK पर फिलहाल स्थिति साफ नहीं

It was wonderful conversing with dynamic leader @priyankagandhi ji who is doing so much for the betterment of the youth. Her progressive approach can help us gain newer heights 🇮🇳 pic.twitter.com/gAgh7e3e43

— Vijender Singh (@boxervijender) April 25, 2022