केंद्रीय कैबिनेट ने हुडा सिटी सेंटर से गुरुग्राम के साइबर सिटी तक मेट्रो कनेक्टिविटी को दी मंजूरी, 5,452 करोड़ रुपए खर्च होंगे

Gurugram, Metro, HUDA City Centre, Gurugram Metro: केंद्रीय मंत्रिमंडल (Union Cabinet) ने हुडा सिटी सेंटर से साइबर सिटी (HUDA City Centre to Cyber City) , गुरुग्राम तक स्पर से द्वारका एक्सप्रेसवे (Gurugram with Spur to Dwarka Expressway) तक मेट्रो कनेक्टिविटी को मंजूरी दी है. पूरी तरह से एलिवेटिड इस प्रोजेक्ट पर 5,452 करोड़ रुपए खर्च होंगे. केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने आज बुधवार को कहा, केंद्रीय कैबिनेट ने गुरुग्राम में हुडा सिटी सेंटर से साइबर सिटी तक मेट्रो कनेक्टिविटी को मंजूरी दे दी है.

यह 28.50 किमी लंबा होगा और इस मार्ग पर 27 स्टेशन होंगे. गोयल ने संवाददाताओं से कहा कि परियोजना की कुल लागत करीब 5,450 करोड़ रुपये होगी. पूरा प्रोजेक्ट एलिवेटेड होगा और डिपो से कनेक्टिविटी के लिए बसई गांव से एक स्पर (साइड लाइन) होगा.

परियोजना को मंजूरी की तारीख से चार साल में पूरा करने का प्रस्ताव है और इसे हरियाणा मास रैपिड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन लिमिटेड (एचएमआरटीसी) द्वारा लागू किया जाएगा. स्वीकृति आदेश जारी होने के बाद HMRTC को केंद्र और हरियाणा सरकारों के 50:50 विशेष प्रयोजन वाहन (SPV) के रूप में स्थापित किया जाएगा.