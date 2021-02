Haryana, DIG, IPS, Ambala, Home Minister, Anil Vij, अंबाला: हरियाणा पुलिस ने राज्य के गृह मंत्री अनिल विज के भाई कपिल विज की शिकायत पर पुलिस उपमहानिरीक्षक (सतर्कता) अशोक कुमार के खिलाफ हमला करने, धमकी देने और अश्लील हरकत के आरोपों में मामला दर्ज किया है. डीआईजी के खिलाफ आईपीसी की धारा 323, 506 और 294 के तहत मामला दर्ज किया गया. Also Read - HSSC Constable Recruitment 2021: 12वीं पास के लिए हरियाणा पुलिस में कांस्टेबल के पदों पर अप्लाई करने की कल है आखिरी तारीख, जल्द करें आवेदन

पुलिस ने सोमवार को कहा कि कपिल विज रविवार दोपहर अपने दोस्त के पोते की जन्मदिन पार्टी में शरीक होने अंबाला छावनी में सरहिंद क्लब गए थे, जहां डीआईजी भी मौजूद थे. पुलिस सूत्रों ने कहा कि इस दौरान किसी मुद्दे को लेकर कपिल विज और डीआईजी के बीच तीखी बहस हो गई. कुछ लोगों के हस्तक्षेप से मामला सुलझा लिया गया. हालांकि, बाद में शाम के समय विज ने अंबाला छावनी सदर थाने में डीआईजी के खिलाफ शिकायत दे दी. Also Read - HSSC Constable Recruitment 2021: हरियाणा पुलिस में 7289 कांस्टेबल के पदों पर अप्लाई करने के बचे हैं चंद दिन, जल्द करें आवेदन

Haryana: Case filed against DIG(Vigilance) Ambala range Ashok Kumar for alleged spat with Kapil Vij, brother of state Home Min Anil Vij Also Read - Chakka Jam in Delhi: दिल्ली में नहीं था 'चक्का जाम', लेकिन दिल्ली पुलिस ने किए सुरक्षा के कड़े इंतजाम, 50 लोग अरेस्ट

“We got a complaint & registered a case against Mr Kumar. 5- 6 teams constituted to round him up & investigate the matter,” says local police pic.twitter.com/HsDv4HtcJy

