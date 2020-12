Punjab Youth Congress workers have gheraoed Haryana CM ML Khattar’s residence at Chandigarh: हरियाणा के मुख्‍यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के आवास पर पंजाब यूथ कांग्रेस कायकर्ताओं ने बुधवार को तब घेराव किया जब सीएम और योगगुरु रामदेव के बीच मीटिंग चल रही थी. युवा कांग्रेस कार्यकर्ता प्रदर्शनकारी किसानों के खिलाफ बल के कथित इस्तेमाल के लिए उनसे माफी की मांग कर रहे थे. Also Read - Farmers Protest Latest News: Delhi-UP Border पर बैरिकेड्स हटाने की कोशिश, सिंघु बॉर्डर पर आंदोलन रहेगा जारी

चंडीगढ़ पुलिस ने कृषि कानूनों के विरोध में हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के आवास तक मार्च करने के लिए अवरोधक पार करने की कोशिश कर रहे पंजाब युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं पर पानी की बौछार छोड़ी.

चंडीगढ़ में पंजाब के युवा कांग्रेस कार्यकर्ता हरियाणा के मुख्‍यमंत्री के आवास पर घेराव करते हुए सीएम एमएल खट्टर से माफी की मांग कर रहे थे. यूथ कार्यकर्ताओं का कहना है कि खटट्र सरकार ने कृषि कानूनों का विरोध कर रहे प्रदर्शनकारी किसानों के खिलाफ पुलिस बल का इस्‍तेमाल किया है.

हरियाणा स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने बताया कि हरियाणा योग परिषद की बैठक CM, स्वामी रामदेव की उपस्थिति में संपन्न हुई. बैठक में योगशालायों की संख्या 2000 करने,योग को शिक्षा में एक सब्जेक्ट के तौर शामिल करने, माह के पहले रविवार को योगदिवस के रूप में मनाने व योग प्रशिक्षकों की भर्ती करने का निर्णय लिया गया.