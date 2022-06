Haryana Rajya Sabha Election Result 2022: हरियाणा में कांग्रेस के 31 विधायक होने के बावजूद पार्टी उम्मीदवार अजय माकन की हार के बाद क्रॉस वोट करने वाले आदमपुर के विधायक कुलदीप बिश्नोई की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं. प्रदेश कांग्रेस ने कुलदीप बिश्नोई की शिकायत पार्टी आलाकमान से की है. इसके बाद से कांग्रेस नेतृत्व कुलदीप बिश्नोई से नाराज है और उन पर कड़ी कार्रवाई की तैयारी चल रही है. कांग्रेस से जुड़े सूत्रों के मुताबिक राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोट करने वाले कुलदीप बिश्नोई को सीडब्ल्यूसी (विशेष आमंत्रित) की सदस्यता से हटा दिया जाएगा और उन्हें पार्टी से निलंबित भी किया जाएगा.Also Read - राज्यसभा चुनावः हरियाणा में बहुमत के बावजूद हो गया 'खेल', हुड्डा के रहते जानिए कैसे गच्चा खा गई कांग्रेस?

सूत्रों ने बताया कि कुलदीप बिश्नोई की विधानसभा से सदस्यता रद्द कराने के लिए स्पीकर ज्ञान चंद्र गुप्ता को पत्र भी लिखा जाएगा. विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा इस संबंध में जल्द विधानसभा अध्यक्ष से मुलाकात भी कर सकते हैं. माना जा रहा है कि जल्द कुलदीप के खिलाफ एक्शन लिया जा सकता है. Also Read - राज्यसभा चुनाव परिणाम: महाराष्ट्र में BJP-MVA के 3-3 उम्मीदवार जीते, हरियाणा में माकन हारे | देखें किस राज्य में कौन जीता

Kuldeep Bishnoi, who cross-voted in Rajya Sabha polls in Haryana, will be removed from membership of CWC (Special Invitee) & will be suspended from the party. A letter will also be written to the Speaker to get his Membership cancelled from Assembly: Congress Sources

