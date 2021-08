Rakesh Tikait on police lathi charge on farmers in Karnal, country has been occupied by the state-run Taliban: हरियाणा में कल शनिवार को करनाल के पास किसानों पर हुए लाठीचार्ज को लेकर किसान नेता राकेश टिकैत ने एक विवादास्‍पद बयान दिया है. टिकैत ने कहा, ”देश में सरकारी तालिबानों का कब्ज़ा हो चुका है. देश में सरकारी तालिबानों के कमांडर मौज़ूद है. इन कमांडरो की पहचान करनी होगी. जिन्होंने आदेश दिया सर फोड़ने का वहीं कमांडर है…” इस बयान का यह वीड‍ियो सामने आया है.Also Read - Kabul Airport Update: अमेरिकी सैनिकों ने एयरपोर्ट के 3 गेट समेत कुछ इलाका छोड़ा, अब तालिबान का कब्‍जा

बता दें कि केंद्र के कृषि कानूनों का विरोध कर रहे किसान हरियाणा में भाजपा-जजपा गठबंधन के कई सार्वजनिक कार्यक्रमों का विरोध कर रहे थे. बीकेयू के आह्वान पर कई कल शनिवार का किसान करनाल के नजदीक बस्तारा टोल प्लाजा पर इकट्ठा हुए थे. दरअसल, ये किसान भाजपा की बैठक के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए करनाल की तरफ बढ़ रहे थे. इस पर पुलिस ने किसानों के एक समूह पर पुलिस ने शनिवार को कथित तौर पर लाठीचार्ज किया, जिसमें करीब दस लोग घायल हो गए. करनाल में बीजेपी की बैठक में हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर, राज्य भाजपा के अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ और पार्टी के अन्य वरिष्ठ नेता मौजूद थे. Also Read - करनाल में किसानों पर पुलिस का लाठीचार्ज, पूरे हरियाणा में विरोध शुरू, कई रास्ते बंद

#WATCH | Haryana: Police baton charged farmers who were protesting at Bastara toll plaza area in Karnal pic.twitter.com/NlYiUnDJMr — ANI (@ANI) August 28, 2021



करनाल से करीब 15 किलोमीटर की दूरी पर बस्तारा टोल प्लाजा के पास मौजूद कई प्रदर्शनकारियों ने दावा किया कि पुलिस की कार्रवाई में आठ से दस लोग घायल हुए हैं. करनाल पुलिस की आईजी ममता सिंह ने कहा, ”हमने हल्का बल प्रयोग किया क्योंकि वे राजमार्ग जाम कर रहे थे. पुलिस पर पथराव भी किया गया. प्रदर्शनकारियों को तितर-बितर करने के लिए हल्का बल प्रयोग किया गया. उन्होंने बताया कि पहले कुछ किसानों को कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए हिरासत में लिया गया और उन्हें रिहा कर दिया गया.

संयुक्त किसान मोर्चा के वरिष्ठ नेता दर्शन पाल ने कहा था कि संयुक्त किसान मोर्चा (एसकेएम) ने ‘‘दर्जनों किसानों के’’ घायल होने और करनाल पुलिस द्वारा कुछ किसानों को हिरासत में लेने के विरोध में शनिवार को शाम पांच बजे तक सड़क एवं टोल प्जाजा जाम करने का आह्वान किया था, वहीं चढूनी ने कहा कि करनाल में हिरासत में लिए गए लोगों को छोड़े जाने तक सड़क जाम करना जारी रखा जाएगा.