Ambala, COVID19, COVID-19 lockdown, lockdown, Haryana, ये वीडियो सामने आया है, जिसमें पुलिस हरियाणा के कुछ युवकों को आज सुबह- सुबह कोविड-19 लॉकडाउन (COVID19 Lockdown) के नियम तोड़ना भारी पड़ गया. इस वीडियो में नजर आ रहा है कि पुलिस (Police) ने कोरोना लॉकडाउन का उल्‍लंघन करने पर इन युवकों को सजा (punished) दी है. पुलिसकर्मी उन्‍हें कान पकड़कर उठा-बैठक (sit-ups) करवाते हुए नजर आ रहे हैं. यह देखकर अब सीख लें कि अगर सजा के तौर पर सरेआम सिट-अप करने से बचना है तो कोरोना लॉकडाउन के नियमों का पालन करें. Also Read - भारत की मदद के लिए US से मेडिकल आपूर्ति की 5वीं और Kuwait से एक प्‍लाइट आई

जानकारी के मुताबिक, अंबाला में पुलिस ने उन लोगों को दंडित किया, जो राज्य में लगाए गए पूर्ण COVID19 लॉकडाउन का आज उल्लंघन करते हुए पाए गए और सुबह सड़कों पर उठा-बैठक (सिट-अप) लगवाई हैं. पुलिस ने कहा कि उल्लंघन करने वालों को चेतावनी देकर छोड़ दिया गया. Also Read - Coronavirus Updates: महाराष्ट्र में कम हुआ कोरोना का कहर लेकिन दिल्ली में रिकॉर्ड 448 मौतें, जानें आपके राज्य का क्या है हाल...

#WATCH Police in Ambala punished people who were found violating the complete #COVID19 lockdown imposed in the state & made them do sit-ups on the roads today morning. Police say, the violators were let off with warning Also Read - KKR में बढ़ते कोरोना संक्रमण के बाद एक्‍शन में आए Shahrukh Khan, टीम का बढ़ाया मनोबल

7-day complete lockdown is imposed in Haryana till May 10 pic.twitter.com/x20WEWli8p

— ANI (@ANI) May 4, 2021