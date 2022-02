गुरुग्राम (हरियाणा): एक दिव्यांग युवती ने गुरुग्राम (Gurugram) के साइबर हब (Cyber Hub) में एक मशहूर पब (Pub) पर उनके व्हीलचेयर पर होने के कारण प्रवेश देने से इनकार करने का आरोप लगाया है. हालांकि, क्लब प्रबंधन ने इस आरोप को खारिज किया है. सृष्टि पांडे के अपने साथ हुए व्यवहार की कहानी बताते हुए किए गए पोस्ट को सोशल मीडिया पर व्यापक रूप से साझा किया जा रहा है. वहीं, ‘रास्ता’ पब के प्रबंधक बी. माधव ने दावा किया कि महिला को प्रवेश से इनकार नहीं किया गया बल्कि डांस फ्लोर पर जाने से रोका गया क्योंकि वहां काफी भीड़ थी और उनकी व्हीलचेयर से कोई हादसा हो सकता था.Also Read - Gurugram Apartment Collapse: बिल्डर के खिलाफ FIR दर्ज, पहले फ्लोर पर फंसे एक व्यक्ति को 15 घंटे बाद बचाया गया

सृष्टि पांडे ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में कहा, ''मैं अपनी प्रिय मित्र के साथ गत रात गुरुग्राम के रास्ता पब गयी थी. लंबे समय बाद मैं बाहर निकली थी और मैं मजे करना चाहती थी. भैया (मेरे दोस्त के बड़े भाई) ने चार लोगों के लिए टेबल बुक करने के लिए कहा. वहां मौजूदा कर्मचारियों ने दो बार उन्हें नजरअंदाज कर दिया.'' उसने कहा, ''तीसरी बार उन्होंने कहा तो कर्मचारी ने कहा कि 'व्हीलचेयर अंदर नहीं जाएगी'. हमें लगा कि अंदर तक पहुंचने में कोई दिक्कत होगी लेकिन ऐसा नहीं था. हमने उससे कहा कि हम कुछ व्यवस्था कर लेंगे, आप टेबल बुक कीजिए. इसके बाद उसने जो कहा, उससे हम सभी स्तब्ध रह गए.''

I decided to go out with my best friend&her family, we went to Raasta Gurgaon in cyber hub&asked for a table for 4 people. Manager ignored us twice but later said that the wheelchair won’t go inside, because it will disturb other customers: Differently-abled woman Shrishti Pandey pic.twitter.com/ndaCwOZU0r

— ANI (@ANI) February 13, 2022