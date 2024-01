ED Raid: INLD नेता दिलबाग सिंह के घर पर ED का छापा, 5 करोड़ कैश, 300 कारतूस बरामद

नई दिल्ली- अवैध खनन के मामले को लेकर ईडी का एक्शन लगातार बरकरार है. कल गुरुवार (4 जनवरी) की सुबह से ही ईडी ने हरियाणा के कई जिलों में ताबड़तोड़ छापेमारी करके हड़कंप मचा दिया. कोर्ट के आदेश के बाद दर्ज हुए अवैध खनन मामले को लेकर बाद ईडी एक्शन में आ गई है. कई बड़े नताओं को अपने शिकंजे में लेने के बाद अब ईडी ने हरियाणा के यमुनानगर स्थित पूर्व विधायक और आईएनएलडी पार्टी के नेता दिलबाग सिंह के घर, कार्यालय पर छापेमारी की है. जिसमें दिलबाग सिंह और उनके पहचान वाले कारोबारियों लगातार पूछताछ की जा रही है.

जानकारी के मुताबिक दिलबाग सिंह के घर, कार्यालय और अन्य ठिकानों से अब तक 5 करोड़ रुपये का कैश बरामद किया गया है. वहीं नोटों की गिनती पर काम अभी जारी है. इसके अलावा उनके ठिकानों से 5 किलो सोने को साथ ही 300 से ज्यादा कारतूसों को बरामद किया गया है.

Directorate of Enforcement (ED) recovered illegal foreign-made arms, more than 100 liquor bottles & 5 crore cash and other materials have been recovered including several properties in India & abroad from Dilbag Singh Ex-MLA & his associate’s premises: ED pic.twitter.com/dctSya8JEJ

