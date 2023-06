Farmers Protest: किसानों ने MSP की मांग को लेकर महापंचायत करने के लिए सड़क पर लगाया जाम

Haryana News, Farmers : हरियाणा के कुरुक्षेत्र में आज किसानों (Farmers) ने न्यूनतम समर्थन मूल्य (Minimum Support Price) की मांग को लेकर महापंचायत (Mahapanchyat) आयोजित करने के लिए सड़क जाम कर दी है. सूरजमुखी के बीज के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य की अपनी मांग को लेकर किसान कुरुक्षेत्र की सड़कों पर महापंचायत आयोजित करने के लिए एकत्रित हुए हैं.

सूरजमुखी के बीज के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) और अन्य मांगों को लेकर सोमवार को हरियाणा के कुरुक्षेत्र जिले के पिपली में आयोजित महापंचायत में शामिल होने के वास्ते बड़ी संख्या में किसान एकत्रित हुए. महापंचायत में विभिन्न खाप के नेताओं और भारतीय किसान यूनियन (बीकेयू) के नेता राकेश टिकैत के अलावा, भारतीय कुश्ती महासंघ के निवर्तमान प्रमुख बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे ओलंपिक पदक विजेता पहलवान बजरंग पूनिया भी मौजूद थे.