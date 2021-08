Independence Day, Farmers, Haryana, Jind, Tractor Parade, News: हरियाणा (Haryana)में केंद्र के कृषि कानूनों (Farm Laws) के विरोध में किसानों ने स्वतंत्रता दिवस पर प्रस्तावित अपनी ‘ट्रैक्टर परेड’ (‘Tractor Parade’) निकालेंगे. आजादी के पर्व से एक दिन पहले किसानों ने आज शन‍िवार को जींद के उचाना कलां में ट्रैक्टर परेड रिहर्सल किया. स्वतंत्रता दिवस (Independence Day) इस ट्रैक्टर परेड का नेतृत्व महिला किसान करेंगी. बता दें कि कल शुक्रवार को देश का 75वां स्वतंत्रता दिवस है.Also Read - Independence Day: बिहार में ड्रोन हमले की चेतावनी, सभी जिलों के लिए अलर्ट जारी

Haryana: Farmers conducted a rehearsal in Uchana Kalan, Jind a day before their proposed #IndependenceDay ‘Tractor Parade’, which will be led by women farmers

“Around 5000 vehicles and 20,000 farmers will take part in the parade tomorrow,” a farmer says pic.twitter.com/x4zrpMyFFb

— ANI (@ANI) August 14, 2021