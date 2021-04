Farmers Protest in India: केंद्र के तीन कृषि बिलों के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे किसान नेताओं में शनिवार (10 अप्रैल, 2021) को आपसी मतभेद नजर आए. दरअसल आज संयुक्त किसान मोर्चा (SKM) ने हरियाणा में कुंडली-मानेसर-पलवल (KMP) एक्सप्रेसवे ब्लॉक करने का आह्वान किया. मगर प्रदर्शन कर रहे किसान इसके खिलाफ हैं. उन्होंने कहा कि वो SKM के एक्सप्रेसवे ब्लॉक का समर्थन नहीं करेंगे. उन्होंने कहा कि हमने किसान मोर्चा के अब तक सभी निर्देशों का पालन किया है मगर यह कटाई का मौसम है. हमने लोगों से कहा कि वो काम करें. Also Read - Haryana: दस अप्रैल को किसान जाम करेंगे KMP एक्सप्रेस-वे, प्रशासन ने जारी की एडवाइजरी

एएनआई ने ब्लॉक कमेटी सदस्य (BCM) सदस्य राजकुमार से इस संबंध में बात की. उन्होंने कहा कि शुक्रवार को किसान ट्रैक्टरों के साथ यहां आ रहे थे. हमने उनसे यहां आने के बजाय काम पर जाने की अपील की. हमें कामगारों को प्रभावित नहीं होने देना चाहिए. उनकी भी देखभाल करनी चाहिए. एक्सप्रेसवे को वैसे भी ब्लॉक किया जाएगा. पुलिस ने रूट डायवर्ट कर दिए हैं ट्रैफिक यहां तक नहीं पहुंचेगा. Also Read - महाराष्ट्र: Pune में 56 व्यापारियों के खिलाफ केस दर्ज, Covid-19 पाबंदी के खिलाफ कर रहे थे प्रदर्शन

हालांकि किसानों ने शनिवार को प्रदेश में कुछ स्थानों पर कुंडली-मानेसर-पलवल (केएमपी) एक्सप्रेसवे बाधित कर दिया. किसानों ने सुबह आठ बजे एक्सप्रेसवे बाधित किया और 24 घंटे तक इसे ब्लॉक रखने का आह्वान किया है. करीब 136 किलोमीटर लंबे इस एक्सप्रेसवे को वेस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे के नाम से भी जाना जाता है. बहरहाल प्रदर्शन कर रहे किसानों ने कहा कि आपात वाहनों की आवाजाही की अनुमति दी जाएगी. Also Read - Covid-19 Vaccination: ऐसे ही रहा तो कई साल में हो पाएगा टीकाकरण का काम, राहुल गांधी ने लिखा पीएम मोदी को पत्र

Haryana: Farmers protesting in Palwal against Farm Laws say they’ll not support Samyukt Kisan Morcha’s call to block Kundali-Manesar-Palwal highway today. A block committee member says, “We supported all calls of Morcha so far but it’s peak harvest season. We told people to work” pic.twitter.com/yEaVVMwejY

— ANI (@ANI) April 10, 2021