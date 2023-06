किसानों का शाहबाद में प्रदर्शन जारी, BKU के अध्यक्ष गुरनाम सिंह चढूनी समेत 9 नेता अरेस्ट

कुरुक्षेत्र: सूरजमुखी के बीजों को न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP)पर सरकार द्वारा खरीदे जाने की मांग कर रहे किसानों की ओर से कल राष्ट्रीय राजमार्ग अवरुद्ध करने पर भारतीय किसान यूनियन (चढूनी) के अध्यक्ष गुरनाम सिंह चढूनी सहित नौ नेताओं को गिरफ्तार किया गया है. पुलिस ने बुधवार को बताया कि आईपीसी की विभिन्न धाराओं में मामले दर्ज होने के बाद बीकेयू (चढूनी) के नौ नेताओं को हिरासत में लिया गया और इसके बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया.

पुलिस के अनुसार, इन लोगों के खिलाफ दंगा करने, गैरकानूनी तरीके से एकत्रित होने और सरकारी अधिकारी को अपना कार्य करने से रोकने के लिए अपराधिक बल का इस्तेमाल करने के आरोप में मामला दर्ज किया गया है.

बता दें कि चढूनी के आह्वान पर किसानों ने मंगलवार को शाहबाद के पास दिल्ली-चंडीगढ़ राष्ट्रीय राजमार्ग को करीब 6 घंटे तक अवरुद्ध कर दिया था. पुलिस ने भीड़ को तितर-बितर करने के लिए पानी की बौछारें छोड़ी और लाठीचार्ज किया. कुरुक्षेत्र के पुलिस अधीक्षक (एसपी) एस एस भोरिया ने कहा कि बीकेयू के नौ नेताओं के अलावा 24 से अधिक प्रदर्शनकारियों को भी हिरासत में लिया गया था, लेकिन उन्हें कल रात छोड़ दिया गया.