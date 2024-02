किसानों का 'दिल्ली चलो' मार्च: हरियाणा के 7 जिलों में इंटरनेट पर रोक, पुलिस ने सड़कों पर बेरिकेड्स लगाए; यूं हो रही रोकने की कोशिश | VIDEO

Farmers Protest: हरियाणा के किसान बड़े पैमाने पर आंदोलन शुरू करने जा रहे हैं. किसान 13 फरवरी से हरियाणा से दिल्ली चलो मार्च करने जा रहे हैं. संभावना जताई जा रही है कि इस आंदोलन में हजारों की संख्या में किसान शामिल होंगे और दिल्ली की तरफ कूच करेंगे. किसानों के आंदोलन को नियंत्रित और सीमित करने के लिए पुलिस ने कई जगहों पर बड़े बड़े बेरिकेड्स लगा दिए हैं. इसके साथ ही हरियाणा सरकार ने इंटरनेट पर रोक लगा दी है. न सिर्फ इंटरनेट बल्कि बल्क एसएमएस और सभी डोंगल सेवाओं को भी रोक दिया गया है. इसे लेकर हरियाणा सरकार ने जानकारी साझा की है.

किसान आंदोलन को देखते हुए हरियाणा सरकार भी तैयारी कर रही है. सुरक्षा व्यवस्था को लेकर तैयारी की जा रही है. आंदोलन से पहले सरकार ने राज्य के अंबाला, कुरूक्षेत्र, कैथल, जिंद, हिसार, फतेहाबाद और सिरसा जिलों में इंटरनेट पर रोक लगा दी है. इन जिलों में वॉयस कॉल को छोड़कर मोबाइल नेटवर्क पर प्रदान की जाने वाली मोबाइल इंटरनेट सेवाएं, बल्क एसएमएस और सभी डोंगल सेवाएं आदि निलंबित कर दी गई हैं.

Farmers’ protest | Mobile internet services, bulk SMS and all dongle services etc provided on mobile networks, except the voice calls in the jurisdiction of districts Ambala, Kurukshetra, Kaithal, Jind, Hisar, Fatehabad and Sirsa of Haryana State suspended. The order will be in… pic.twitter.com/HiDAvqXnBP

