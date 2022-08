नई दिल्ली: हरियाणा के गृहमंत्री अनिल विज (Anil Vij) के घर के बाहर किसान आंदोलनरत हो गए हैं. दर्जनों की संख्या में किसान धरने पर बैठ गए हैं. किसान गृहमंत्री के घर के बाहर से हटने को तैयार नहीं हैं और अपनी मांगों को लेकर अड़े हुए हैं. किसान अपनी ज़मीन सम्बन्धी मांगों को लेकर धरने पर बैठ गए हैं.Also Read - Kisan Andolan 2.0: सरकार की वादाखिलाफी या किसानों के बहाने राजनीति है जिम्मेदार | Watch Video

बताया जा रहा है कि किसान अंबाला स्थित राज्य के गृहमंत्री अनिल विज के घर के बाहर धरने पर बैठ गए हैं. किसान धरने से हटने को तैयार नहीं हो रहे हैं. किसानों के धरने को देखते हुए अनिल विज के घर के बाहर भारी संख्या में पुलिस बल तैनात कर दिया गया है. और प्रशासन किसानों को समझाने की कोशिश कर रहा है. Also Read - जंतर–मंतर पर किसानों की महापंचायत आज, ट्रैफिक पुलिस ने जारी की एडवाइजरी | Watch video

Haryana | Farmers hold protest outside the residence of State Home minister Anil Vij in Ambala

The state govt has decided to allot land in the name of panchayats and give it to Adani and Ambani. A special Assembly session should be called to discuss this issue: Farmer, Haryana pic.twitter.com/IMVvmZJCSl

