Firing At Mehar Singh Akhada: हरियाणा के रोहतक में एक कुश्ती अखाड़े में फाइरिंग की खबर सामने आई है. फायरिंग की घटना मेहर सिंह अखाड़े में हुई. घटना में 5 लोगों की मौत हो गई, जबकि 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं. बता दें कि यह अखाड़ा रोहतक में जाट कॉलेज के पास हैं.

घटना की जानकारी मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू कर दी है. पुलिस ने कहा कि शुरुआती जांच से पता चलता है कि गोलीबारी एक पुरानी दुश्मनी के कारण हुई.

रिपोर्ट्स के मुताबिक गोलीबारी में 7 लोग गोली लगने से घायल हुए, जिनमें से पांच की मौत हो गई. पांच मृतकों में से तीन की पहचान प्रदीप मलिक, पूजा और साक्षी के रूप में हुई है. पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. घायलों को इलाज के लिए नजदीकी अस्पताल ले जाया गया है. दैनिक जागरण की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि मृतकों में दो महिला पहलवान और एक कोच शामिल हैं.

रोहतक के पुलिस अधीक्षक राहुल शर्मा ने कहा कि हमने जांच के लिए टीम का गठन किया है. वह घटना के बारे में अधिक जानकारी जुटा रही हैं.