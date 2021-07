हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री (Former Haryana Chief Minister) ओम प्रकाश चौटाला आज शुक्रवार को दिल्ली स्थित तिहाड़ जेल (Tihar Jail) से सजा काटने के बाद रिहा हो गए हैं. जेल अधिकारी ने बताया कि हरियाणा के पूर्व सीएम ओम प्रकाश चौटाला (Former Haryana CM Om Prakash Chautala) को औपचारिकताओं को पूरा करने के बाद तिहाड़ जेल से रिहा किया गया. बता दें कि थी. बता दें शिक्षक भर्ती घोटाले में वर्ष 2013 से कैद की सजा काट रहे चौटाला 26 मार्च 2020 से ही कोविड-19 आपात पैरोल पर जेल से बाहर हैं. उन्हें 21 फरवरी 2021 को आत्मसमर्पण करना था, लेकिन हाईकोर्ट ने पैरोल की अवधि बढ़ा दी थी. इसके बाद चौटाला आज तिहाड़ जेल पहुंचे, जहां उनकी रिहाई की कागजी प्रक्रिया पूरी की गई. Also Read - दिल्ली में निर्माण स्थल पर लिफ्ट गिरने से तीन लोगों की मौत, एक घायल

न्‍यूज एजेंसी एएनआई के मुताबिक, जेबीटी (जूनियर बेसिक ट्रेनिंग) भर्ती घोटाले में सजा पूरी कर चुके हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला को तिहाड़ जेल से आज रिहा किया गया. वहीं, पीटीआई / भाषा के मुताबिक, जेल अधिकारी ने बताया कि हरियाणा के पूर्व सीएम ओम प्रकाश चौटाला को औपचारिकताओं को पूरा करने के बाद तिहाड़ जेल से रिहा किया गया. इस मौके पर इंडियन नेशनल लोकदल के कई नेता और समर्थक जुटे थे और चौटाला के काफिले के साथ गुरुग्राम के लिए रवाना हो गए.

बता दें कि दिल्ली सरकार ने पिछले महीने आदेश पारित कर कोविड-19 महामारी के चलते जेलों में भीड़ कम करने के इरादे से ऐसे कैदियों की छह महीने की सजा माफ कर दी थी, जिन्होंने 10 साल की कैद में से साढे़ नौ साल की सजा काट ली है. अधिकारियों के मुताबिक 86 वर्षीय चौटाला पहले ही साढ़े 9 साल की सजा पूरी कर चुके थे और ऐसे में उनके पास रिहा होने की अर्हता थी. बता दें शिक्षक भर्ती घोटाले में वर्ष 2013 से कैद की सजा काट रहे चौटाला 26 मार्च 2020 से ही कोविड-19 आपात पैरोल पर जेल से बाहर हैं। उन्हें 21 फरवरी 2021 को आत्मसमर्पण करना था, लेकिन हाईकोर्ट ने पैरोल की अवधि बढ़ा दी थी. साल 2000 में गैर कानूनी तरीके से 3,206 जूनियर बेसिक शिक्षकों की भर्ती के मामले में अदालत ने चौटाला, उनके बेटे अजय चौटाला और आईएएस अधिकारी संजीव कुमार सहित 53 अन्य को दोषी ठहराते हुए सजा सुनाई थी.