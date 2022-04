देश के कई हिस्सों में कोरोना के मामले एक बार फिर बढ़ते जा रहे हैं. दिल्ली, महाराष्ट्र, यूपी समेत कई राज्यों में संक्रमण दर में तेजी आई है. कोरोना के मामलों में बढ़ोतरी के बाद कई शहरों में मास्क को एक बार फिर अनिवार्य किया गया है. इन सबके बीच हरियाणा की मनोहर लाल खट्टर सरकार ने बूस्टर डोज (Booster Dose) को लेकर बड़ा फैसला किया है. सरकारी बयान के अनुसार, राज्य में अब 18 से 59 साल तक के लोगों को सभी सरकारी सेंटर्स पर मुफ्त में कोरोना का बूस्टर डोज (Free Booster Dose In Haryana) दिया जाएगा.Also Read - 17 लाख रुपये से भरा एटीएम उखाड़ कर साथ ले गए बदमाश, गार्ड नहीं था मौजूद, बैंक वाले कुछ भी बोलने को तैयार नहीं

हरियाणा सरकारी की तरफ से जारी बयान के अनुसार, 'पात्र लाभार्थी हरियाणा के किसी भी सरकारी अस्पताल या डिस्पेंसरी से 250 रुपये की बूस्टर खुराक मुफ्त प्राप्त कर सकते हैं. हरियाणा राज्य में उक्त आयु वर्ग के लगभग 1.2 करोड़ लाभार्थी हैं. इस पर लगभग 300 करोड़ रुपये का खर्च आएगा जिसे राज्य द्वारा कोविड राहत कोष से वहन किया जाएगा.

Haryana’s 18-59 age group to be given booster dose for free; state government to bear expenses of Rs 300 crores for the same: DPR Haryana

— ANI (@ANI) April 25, 2022