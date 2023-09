G20 Summit 2023: सभी दफ्तर शुक्रवार को रखें WFH, गुरुग्राम प्रशासन ने जारी की एडवाइजरी; ट्रैफिक अपडेट भी जानें यहां...

जी-20 सम्मेलन (G20 Summit 2023) के लिए दिल्ली पूरी तरह तैयार है. प्रगति मैदान में 9 और 10 सितंबर को सम्मेलन का आयोजन होना है. इसके लिए खास तैयारियां की गई हैं. दुनिया के कई प्रमुख देशों के राष्ट्राध्यक्ष कार्यक्रम में शिरकत करने वाले हैं. दिल्ली पुलिस ने इसके लिए खास तैयारियां की हैं. नई दिल्ली इलाके में कई तरह की सेवाओं पर पाबंदी भी लगाई गई है. जी-20 का असर नोएडा और गुरुग्राम (Noida-Gurugram Traffic Update) में भी देखने को मिलेगा. गुरुग्राम जिला प्रशासन ने इसे लेकर एडवाइजरी जारी की है. गुरुग्राम जिला प्रशासन की तरफ से जारी एडवाइजरी में जिले के सभी कॉर्पोरेट कार्यालयों और निजी संस्थानों को सलाह दी गई है कि वे अपने कर्मचारियों को कल यानी 8 सितंबर 2023 को घर से काम (Wok From Home) करने के लिए निर्देशित करें.

#Advisory | The District Administration Gurugram has issued advisory to all corporate offices and private institutions in the district to instruct their employees to work from home tomorrow, i.e., September 8, 2023. #Advisory #WorkFromHome #G20SummitDelhi #Gurugram pic.twitter.com/S8ZwYhg9z4 — DC Gurugram (@DC_Gurugram) September 7, 2023