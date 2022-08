Gas leak in a factory in Bahadurgarh: दिल्ली से सटे हरियाणा के बहादुरगढ़ में बुधवार को इंडस्ट्रियल एरिया की एक फैक्टरी में दुर्घटना घटी, जिसमें 4 लोगों की मौत हो गई. दरअसल फैक्टरी में गैस लीक की वजह से दम घुटने पर चार मजदूरों ने दम तोड़ दिया, जबकि दो अन्य की हालत गंभीर है और उन्हें आईसीयू में भर्ती कराया गया है. मृतक मजदूरों के शव फैक्टरी से निकालकर अस्पताल ले जाए गए हैं.Also Read - हत्या करके भागा व्यक्ति बन गया एक्टर, 28 फिल्मों में एक्टिंग कर चुका है; 30 साल बाद आया पुलिस की गिरफ्त में

इस इंडस्ट्रियल दुर्घटना में जान गंवाने वाले मजदूरों के परिवारों से संपर्क किया गया है. एसपी वसीम अकरम ने बताया कि इस दुर्घटना के संबंध में शिकायत मिलने पर इसकी जांच की जाएगी. Also Read - किसानों ने फिर किया देशव्यापी आंदोलन, घंटों तक सड़कों और रेल पटरियों पर बैठे रहे, केंद्र सरकार से हैं नाराज

Bahadurgarh, Haryana | Gas leak in a factory in Industrial area kills 4 workers, 2 serious, admitted to ICU

Labourers had gone down a 5 feet deep tank to clean it. It's suspected that due to this 4 have died & 2 are serious, further probe underway: DC Shakti Singh pic.twitter.com/9OH536gf3V

— ANI (@ANI) August 3, 2022