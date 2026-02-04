  • Hindi
Haryana News: कैंसर के मरीजों के लिए सरकार ने शुरू की यह खास सुविधा, अब 22 जिला अस्पतालों में...

Haryana News Today: कैंसर के मरीजों के लिए जरूरी सेवाओं को ज्यादा सुलभ बनाने की दिशा में एक अहम कदम है. इससे पहले अंबाला और पंचकूला, समेत सिर्फ 5 जिलों में ही ये सुविधा थी.

World Cancer Day

Haryana News Today: हरियाणा सरकार ने वर्ल्ड कैंसर डे के मौके पर कैंसर रोगियों के लिए बड़ी पहल की शुरुआत की है. राज्य सरकार ने 22 जिला सिविल अस्पतालों में डे केयर कैंसर सेंटर की शुरुआत की है. कैंसर के मरीजों के लिए जरूरी सेवाओं को ज्यादा सुलभ बनाने की दिशा में एक अहम कदम है. पहले, अंबाला, पंचकूला, कुरुक्षेत्र, यमुनानगर और फरीदाबाद में सिर्फ पांच DCCC ही चालू थे. अधिकारियों ने बताया कि इस विस्तार के साथ ये सेंटर अब फॉलो-अप कीमोथेरेपी, पैलिएटिव केयर, लक्षणों का मैनेजमेंट और इलाज के बाद सपोर्ट सहित महत्वपूर्ण सेवाएं देंगे.

क्यों हुई इसकी शुरुआत

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव सुमिता मिश्रा ने बताया कि इन सेंटरों को जिला स्तर पर कैंसर के इलाज के लिए पहुंच और खर्च को बेहतर बनाने के लिए डिजाइन किया गया है. उन्होंने कहा, ‘इन सेवाओं को मरीजों के करीब लाकर हमारा लक्ष्य टर्शियरी केयर संस्थानों में बार-बार रेफर करने की जरूरत को कम करना है.’

कैंसर में देखभाल बहुत जरूरी

नए चालू हुए सेंटर हब-एंड-स्पोक मॉडल पर काम करते हैं जिसमें नेशनल कैंसर इंस्टीट्यूट, झज्जर, PGIMS रोहतक, सर्वोदय हॉस्पिटल फरीदाबाद और अंबाला कैंट में अटल कैंसर केयर सेंटर हब के तौर पर काम कर रहे हैं. उन्होंने कहा कि यह तरीका दूर-दराज के जिलों में मरीजों को बिना किसी रुकावट के सेवाएं देने में मदद करता है. उन्होंने कहा, ‘कैंसर एक बड़ी सार्वजनिक स्वास्थ्य चुनौती के रूप में उभरा है जो आर्थिक रूप से काम करने वाली आबादी के साथ-साथ बुजुर्गों को भी प्रभावित कर रहा है. शुरुआती पहचान और लगातार देखभाल बहुत जरूरी है.’

कई स्वास्थ्य केंद्र पर स्क्रीनिंग

नेशनल प्रोग्राम फॉर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ नॉन-कम्युनिकेबल डिजीज के तहत हरियाणा ने स्क्रीनिंग की पहल को भी बढ़ाया है, अब राज्य भर के कई स्वास्थ्य केंद्रों पर कैंसर स्क्रीनिंग उपलब्ध है. संदिग्ध कैंसर मामलों की पुष्टि के लिए जिला अस्पतालों में FNAC, पैप स्मीयर और बायोप्सी जैसी सुविधाएं उपलब्ध हैं. इसके अलावा मिश्रा ने बताया कि अंबाला कैंट में अटल कैंसर केयर सेंटर में मरीजों की संख्या में काफी बढ़ोतरी हुई है. 2025 में 20,000 से ज्यादा मरीजों ने OPD में इलाज कराया.

सरकार से मिलती है कई सुविधाएं

कैंसर मरीजों पर वित्तीय बोझ कम करने के लिए राज्य सरकार मरीजों और एक अटेंडेंट को मुफ्त यात्रा की सुविधा भी देती है. साल 2024-25 में 10,000 से ज्यादा ट्रैवल कार्ड जारी किए गए हैं. उन्होंने आगे कहा कि स्टेज-3 और 4 कैंसर मरीजों को जिनकी सालाना पारिवारिक आय ₹3 लाख से कम है उन्हें प्रति माह 3,000 रुपये की वित्तीय सहायता दी जाती है. इससे अब तक 5,807 मरीजों को फायदा हुआ है.

