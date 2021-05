चंडीगढ: हरियाणा की एक कोर्ट ने आज शुक्रवार को रेप केस में 20 साल की सजा काट रहे डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम की पैरोल स्‍वीकार कर ली है. डेरा प्रमुख ने अपनी बीमार मां नसीब कौर के मिलने के लिए 21 दिन की पैरोल मांगी थी. Also Read - PM मोदी 10 राज्‍यों के डीएम से बोले- कोरोना ने आपके काम को पहले से कई अधिक चुनौतीपूर्ण बना दिया है

Dera Sacha Sauda Chief Gurmeet Ram Rahim Singh, who is undergoing a 20-year jail sentence for raping two followers, was granted parole today to look after his ailing mother.

(File photo) pic.twitter.com/YtdTPHm2jC

