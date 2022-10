गुरुग्राम: हरियाणा के गुरुग्राम में रविवार को बारिश के पानी से भरे तालाब में नहाने के दौरान छह बच्चों की डूबने से मौत हो गई. पुलिस के मुताबिक डूबने वालों में सभी छह लड़के थे, जिनकी उम्र आठ से 13 वर्ष के बीच बताई जा रही है. सभी बच्चों के शव बरामद कर लिए गए हैं.Also Read - Noida: जोमैटो डिलीवरी बॉय और सुरक्षा गार्ड के बीच हुई झड़प, ये है CCTV फुटेज

पुलिस के अनुसार मृतकों की पहचान दुर्गेश, अजीत, राहुल, पीयूष, देवा और वरुण के रूप में की गई है. सभी शंकर विहार कॉलोनी के रहने वाले थे और रविवार दोपहर बाद तालाब में नहाने के लिए गए थे.

डीएम निशांत यादव ने कहा, गुरुग्राम में सभी 6 बच्चों के शव बरामद हो गए हैं. सभी बच्चों की उम्र 8-13 साल के बीच थी. यदि कोई अन्य बच्चा लापता है तो हमें सूचित करने के लिए हम स्थानीय क्षेत्र में घोषणाएं कर रहे हैं. जरूरत पड़ी तो हम फिर से तालाब में तलाशी करेंगे या उसका पानी बहा देंगे.

UPDATE | Gurugram, Haryana: Bodies of all 6 children recovered. All children were aged between 8-13 years. We’re making announcements in local area to inform us if any other child is missing. If needed, we’ll comb the pond again or drain it: DM Nishant Yadav pic.twitter.com/ooDz3eYKKP

