गुरुग्राम (हरियाणा): हरियाणा के गुरुग्राम में सरकारी कंपनी एनबीसीसी (इंडिया) लिमिटेड द्वारा निर्मित हाउसिंग सोसाइटी को रहने के लिए असुरक्षित घोषित कर दिया गया है और उसमें रह रहे लोगों को इमारतों को खाली करने को कहा गया है. इस सोसाइटी में करीब 700 फ्लैट हैं. इस असुरक्षित बिल्डिंग को दो महीनों के अंदर खाली कराना होगा. सेक्टर-37डी स्थित एनबीसीसी ग्रीन प्यू सोसाइटी के 140 फ्लैट मालिकों और एनबीसीसी अधिकारियों के साथ बैठक के बाद एक मार्च तक इमारतों को खाली करने को कहा गया है.Also Read - गुरुग्राम में रेलवे ट्रैक पर सेल्फी लेने के चक्कर में 4 युवकों की मौत, जनशताब्दी की चपेट में आए

Haryana | Gurugram Dist Admin instructs to vacate a dilapidated building in NBCC Green View society

NBCC surveyed its society and it was found that the building is unsafe, should be vacated by March 1. NBCC will bear the cost of shifting the residents: Nishant Yadav, Gurugram DC pic.twitter.com/2BJS5QZ1zD

— ANI (@ANI) February 17, 2022