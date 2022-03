Gurugram, Explosives, ammunition, देश की राजधानी दिल्‍ली (Delhi) से लगे हरियाणा (Haryana) के गुरुग्राम (Gurugram) में एक मकान में विस्‍फोटक (explosives and ammunitio) होने की सूचना से हड़कंप मच गया. इसके पुलिस ने तुरंत आनन-फानन में सर्च ऑपरेशन जारी किया. गुरुग्राम के सेक्टर-31 के एक घर में विस्फोटक पाए जाने की संभावना जताई गई है. मौके पर पुलिस मौजूद है. बम डिस्पोजल टीम अंदर लगातार काम कर रही है.Also Read - Delhi: प्रदर्शन का सामना कर रहीं दक्षिण दिल्ली की शराब दुकानों को सुरक्षा देंगे, दिल्‍ली पुलिस ने HC को दिया आश्‍वासन

गुरुग्राम ईस्‍ट के डीसीपी क्राइम वीरेंद्र विज ने बताया कि एक खाली घर में विस्फोटक और गोला-बारूद (explosives and ammunitio) होने की सूचना मिलने

के बाद पुलिस ने तलाशी अभियान शुरू किया है. सूचना मिली थी कि एक सुनसान घर में गोलाबारूद होने की संभावना है. बम डिस्पोजल टीम अंदर लगातार काम कर रही है. पता लगाया जा रहा है कि ये संपत्ति किसकी है.

Gurugram, Haryana | Police launched a search operation after receiving information about the presence of explosives and ammunition in an unoccupied house: Virender Vij, DCP Gurugram (East) pic.twitter.com/7Wvss71GEp

— ANI (@ANI) March 1, 2022