Gurugram Liquor Shop Firing: पहले विदेश से आई थी धमकी- वाइन शॉप हमारे हवाले कर दो, अब ली हमले की जिम्मेदारी

Gurugram, Gurugram News, NCR, Haryana: दिल्ली से लगे गुरुग्राम के मानेसर इलाके में कल शुक्रवार को दो हथियारबंद बदमाशों ने वाइन शॉप में फायरिंग की, जिससे एक व्यक्ति की मौत हो गई और दो अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए. यह घटना शुक्रवार को रात करीब साढ़े आठ बजे पचगांव में हुई, जब दो लोग दुकान पर पहुंचे ओर 15 राउंड से अधिक गोलियां चलाईं. अब इस वारदात में सामने आया है कि शराब की दुकान के मालिक को कुछ दिन पहले उनके पास विदेशी नंबर से फोन आया था और फोन करने वाले ने उनसे दुकान उसके हवाले करने के लिए कहा था, अब इस घटना के बाद उसी नंबर से फोन करने वाले ने न केवल हमले की जिम्मेदारी ली है, बल्कि वाइन शॉप के मालिक को जान से मरने की धमकी दी हैं.

शराब की दुकान के मालिक कुलदीप सिंह ने बताया कि कुछ दिन पहले उनके पास एक विदेशी नंबर से फोन आया था और फोन करने वाले ने उनसे दुकान उसके हवाले करने के लिए कहा था. बोहरा कलां गांव के निवासी सिंह ने बताया कि गोलीबारी की घटना के बाद उन्हें फिर उसी नंबर से फोन आया और फोन करने वाले ने हमले की जिम्मेदारी ली.

वाइन शॉप के मालिक ने पुलिस को दी अपनी शिकायत में कहा, मैं शराब की दुकान के पीछे स्थित कार्यालय में था और गोलियों की आवाज सुनकर बाहर आया. मैं हमलावरों पर चिल्लाया, जिसके बाद वे घटनास्थल से भाग गए. इसके बाद मुझे एक विदेशी नंबर से फोन आया और फोन करने वाले ने कहा कि यह सब उसे दुकान नहीं सौंपने का नतीजा है. फोन करने वाले ने मुझे जान से मारने की धमकी भी दी.