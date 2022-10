Gurugram Police Attacked: हरियाणा के गुरुग्राम में एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है. यहां झगड़ा सुलझाने पहुंची पुलिस पार्टी पर ही कुछ लोगों ने हमला कर दिया, जिसमें चार पुलिसकर्मी बुरी तरह घायल हो गए. शुरुआती जानकारी के मुताबिक घटना बुधवार देर रात करीब की है. बताया गया कि गुरुग्राम के जीवन हॉस्पिटल में दो लोग दवाई लेने पहुंचे थे और दवाई का भुगतान नहीं करने पर दोनों की हॉस्पिटल स्टाफ से कहासुनी हो गई.Also Read - Gurugram Accident : गुरुग्राम में भीषण सड़क हादसा, कार और बस में हुई जबरदस्त टक्कर में 4 की मौत

मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक घटना के बाद हॉस्पिटल स्टाफ ने पुलिस को बुलाया, मगर पुलिस वाहन के आते ही आरोपियों ने हमला कर दिया. हमले में चार पुलिसकर्मी घायल हुए हैं, जिसमें एक की हालत गंभीर बताई जा रही है. पूरी घटना घटना पास लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई. इसमें आरोपियों को पीसीआर वैन में तोड़फोड़ करते हुए देखा जा सकता है. Also Read - गुरुग्राम : स्पा सेंटर में चल रहे सेक्स रैकेट का भंडाफोड़, 4 अरेस्ट

#Gurugram :POLICE PCR ATTACKED AND THREE POLICEMEN BEATEN UP BY STICK AFTER POLICE CALLED BY THE HOSPITAL STAFF OVER FEW MISCREANTS NOT PAYING MEDICINE BILL pic.twitter.com/asGRgw2mJe

— rajni singh (@imrajni_singh) October 6, 2022