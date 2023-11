Gurugram Schools Closed: गुरुग्राम में अगले आदेश तक 5वीं तक के सभी स्कूल बंद, चलेंगी Online Classes

Gurugram Schools Closed: देश की राजधानी दिल्ली से सटे हरियाणा के गुरुग्राम में 5वीं तक के सभी स्कूलों को अगले आदेश तक बंद रखने का फैसला लिया गया है. गुरुग्राम जिला प्रशासन ने बढ़ते वायु प्रदूषण को देखते हुए यह फैसला लिया है. जिला प्रशासन का यह आदेश सभी प्राइवेट और सरकारी स्कूलों पर लागू होगा. हालांकि स्कूल जरूर बंद रहेंगे लेकिन ऑनलाइन क्लासेस को जारी रखा जाएगा.

#WATCH | Nishant Kumar Yadav, District Deputy Commissioner says, “The AQI in Gurugram continues to be above 350 for the last 2-3 days and in ‘very poor’ category. Small children and senior citizens are facing more problems so we have decided to stop offline classes for grades… pic.twitter.com/ieKCmK2JO7

— ANI (@ANI) November 6, 2023