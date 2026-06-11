Hansi Viral Video: हांसी में जिम ट्रेनर की दिनदहाड़े हत्या, पीठ पर मारी एक के बाद एक 10 गोली | देखें वीडियो

Hansi Viral Video: हरियाणा के हांसी से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है. यहां एक जिम ट्रेनर की बदमाशों ने दिनदहाड़े हत्या कर दी. हमलावर ने एक के बाद एक 5 सेकेंड के अंदर उसकी पीठ में 10 गोलियां मार दी. पूरी वारदात मौके पर लगे सीसीटीवी में कैद हो गई. मृतक की पहचान कपिल के रूप में हुई है और उसकी उम्र 25 साल की बताई जा रही है. बताया जा रहा है कि कपिल मूल रूप से जींद जिले के डालमवाल गांव का रहने वाला था. वो पिछते तीन साल से हांसी में जिम चला रहा था. घटना फव्वारा चौक की बताई जा रही है
घटनास्थल का वीडियो अब सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है. इसे देखकर हर कोई सहमा हुआ है. इसमें देख सकते हैं कि जिम ट्रेनर कई लोगों के साथ जिम के बाहर एक्सरसाइज कर रहा था. उसकी देखरेख में कई लोग सीढ़ियों पर वर्कआउट कर रहे थे. तभी बाइक पर सवार होकर दो बदमाश आए. बाइक पर पीछे बैठा बदमाश नीचे उतरा और कपिल के नजदीक खड़ा हो गया. देखते ही देखते उसने ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी. कपिल को संभलने का भी मौका नहीं मिला और वो मौके पर ही गिर पड़ा. आनन-फानन में उसे अस्पताल ले जाया गया मगर उसकी जान नहीं बच पाई.
हरियाणा के हांसी में आज सुबह जिम ट्रेनर की ताबड़तोड़ गोली मारकर हत्या कर दी गई, कुछ दिन पहले ही जिम संचालक ने लव मैरिज की थी..
सीसीटीवी में पूरी घटना कैद#HansiMurder #Hisar #HaryanaNews pic.twitter.com/HUrDdfjY6s
— Shekhar Upadhyay (@ShekharUpLive) June 11, 2026
बदमाश इस वारदात को अंजाम देकर भाग निकला. देख सकते हैं कि उसने सफेद रंग की कैप पहनी हुई है और चेहरे को मास्क से ढका हुआ है. उसकी पीठ पर एक बैग भी दिखाई दे रहा है. जैसे ही उसने फायरिंग शुरू की मौके पर अफरा-तफरी मच गई. एक्सरसाइज कर रहे सभी लोग इधर-उधर जान बचाने के लिए भाग निकले. बदमाश जब मौके से चला गया तब जाकर कुछ लोग मृतक के पास पहुंचे. ये भी बताया जा रहा है कि मौके पर मौजूद एक लड़की को भी गोली लगी है और वो अस्पताल में भर्ती है. घटना के वीडियो को ShekharUpLive नाम के एक्स हैंडल पर भी शेयर किया गया है.
घटना के संबंध में डीएसपी विनोद शंकर ने बताया कि हत्या के मकसद की जांच की जा रही है, और आरोपियों को पकड़ने के लिए पुलिस की टीमें लगातार छापेमारी कर रही हैं. उन्होंने कहा कि कपिल की मां ने पुलिस को बताया है कि उसने करीब तीन वर्ष पहले कोर्ट मैरिज की थी. (इनपुट: भाषा)