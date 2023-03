Video: गुरुग्राम में कैफे के बाहर युवाओं ने संगीतमय हनुमान चालीसा का पाठ किया, हर मंगलवार को ऐसे जुटते हैं

आधुनिक जीवन के बीच दौड़ती -भागती जिंदगी के बीच युवा पीढ़ी जहां अपने करियर के लिए दिन-रात कड़ी मेहनत कर रही है, वहीं स्ट्रेसफुल लाइफ के बीच आज काफी युवा अध्यात्म और भक्ति की और भी झुक रहे हैं. ऐसा ही ये वीडियो (Hanuman Chalisa ka Video) गुरुग्राम (Gurugram) से सामने आया है. गुरुग्राम में एक कैफे के बाहर कुछ युवक आधुनिक संगीत के इंस्ट्रूमेंट्स के साथ हनुमान चालीसा का पाठ करते हुए नजर आ रहे हैं.

मॉडर्न म्यूजिक के इंस्ट्रूमेंट्स बजाते हुए देखकर पहले तो आपको अंदाजा ही नहीं होगा कि ये जवान युवा कोई भक्ति संगीत आदि गा-बजा रहे होंगे. आपको तो बस यही लगेगा कि ये कोई पॉप म्यूजिक मंडली है, लेकिन जैसे ही आप वीडियो का साउंड सुनते हैं तो आपका मन भी हनुमान चालीसा पढ़ने का करने लगेगा.