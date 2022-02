Haryana Board Exam Latest Update: हरियाणा में इस सत्र में 5वीं और 8वीं की बोर्ड परीक्षा नहीं होगी. हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल (Manohar Lal Khattar) ने कहा कि बोर्ड की परीक्षाएं अगले सत्र से होंगी. मुख्यमंत्री ने कहा कि, ‘सीबीएसई और हरियाणा बोर्ड (Haryana Board Exam) दोनों की परीक्षाएं फिलहाल स्थगित कर दी गई हैं. अगले सत्र से 5वीं और 8वीं कक्षा की बोर्ड परीक्षाएं होंगी.’Also Read - Haryana News: सुप्रीम कोर्ट ने दी खट्टर सरकार को राहत, प्राइवेट नौकरियों में 75% आरक्षण मामले में लगी रोक हटाई

मालूम हो कि हरियाणा सरकार के अप्रैल 2022 में कक्षा 5 और 8 के लिए बोर्ड परीक्षा आयोजित करने के प्रस्ताव के खिलाफ स्कूली छात्रों के माता-पिता ने रविवार को विरोध प्रदर्शन किया था.

Haryana Alert | Chief Minister Sh @mlkhattar today announced that there will be no board exams for class 5th & 8th this year. The examinations of both CBSE & Haryana Board have been postponed for time being. From next session, board exams will be conducted for 5th & 8th classes.

