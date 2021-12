Haryana Cabinet Expansion: हरियाणा मंत्रिमंडल का मंगवलार को विस्तार किया गया. मनोहर लाल खट्टर (Manohar Lal Khattar) सरकार में भाजपा के कोटे से कमल गुप्ता (Kamal Gupta) और JJP के कोटे से देवेंद्र बबली (Devender Singh Babli) को मंत्री बनाया गया. BJP के कमल गुप्ता और जजपा के देवेंद्र सिंह बबली ने मंत्री पद की शपथ ली. बता दें कि हरियाणा मंत्रिमंडल में इस समय दो ही पद खाली थे.Also Read - Haryana Cabinet Expansion: हरियाणा में मंगलवार को होगा मंत्रिमंडल विस्तार, जानें कौन-कौन बन सकते हैं मंत्री

दोनों विधायकों के शपथ लेने के बाद, मुख्यमंत्री सहित मंत्रिपरिषद में संख्या बल 14 हो गया, जो ऊपरी सीमा भी है. इससे पहले, मुख्यमंत्री और उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला के 27 अक्टूबर, 2019 को शपथ लेने के कुछ दिन बाद नवंबर 2019 में 10 विधायकों को मंत्रिपरिषद में शामिल किया गया था. Also Read - Haryana New Liquor Rules: हरियाणा में शराब पीने और इसकी खरीद-बिक्री के लिए नया नियम, जानें क्या है खट्टर सरकार का ताजा फैसला

BJP's Kamal Gupta, JJP's Devender Singh Babli take oath as ministers in Haryana as CM Manohar Lal Khattar's cabinet undergoes expansion

— Press Trust of India (@PTI_News) December 28, 2021