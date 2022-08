Haryana News: हरियाणा सरकार देसी गाय खरीदने के लिए 25 हजार रुपये देगी. भिवानी जिले के लोहारू में एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि उनकी सरकार जैविक खेती को बढ़ा दे रही है. जैविक खेती करने वाले किसानों को ‘देसी गाय’ के लिए सरकार 25000 रुपये देगी. सीएम ने बताय कि इसके लिए करीब 2800 किसानों ने अपना पंजीकरण कराया है. उन्होंने कहा कि हमने ‘पशु किसान क्रेडिट कार्ड’ नाम से एक नई योजना भी शुरू की है और अब तक 42,000 क्रेडिट कार्ड जारी किए जा चुके हैं.Also Read - Haryana Education Board ने 10वीं और 12वीं के पाठ्यक्रम में कटौती की, लाखों छात्रों को एग्‍जाम में होगी राहत

भिवानी जिले के लोहारू के गांव खरकड़ी में करोड़ों रुपये की विकास परियोजनाओं के उद्घाटन व शिलान्यास के दौरान मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि महाराणा प्रताप बागवानी विश्वविद्यालय के रीजनल अनुसंधान केंद्र के शिलान्यास से किसानों को बहुत लाभ मिलेगा. उन्होंने कहा कि यह रीजनल अनुसंधान केंद्र दक्षिण हरियाणा के किसानों के लिए अनुपम सौगात है. इस केंद्र से किसानों को बागवानी के लिए प्रोत्साहन मिलेगा. इससे किसानों की आय रोजगार बढ़ेगा. Also Read - हरियाणा में भूस्खलन : कई ट्रक और डंपर मिट्टी में दफन; कम से कम दो लोगों की मौत की पुष्टि

Bhiwani | We're promoting organic farming. A farmer doing organic farming will get Rs 25,000 for a 'desi cow'. Around 2800 farmers have registered themselves. We've also started a new scheme named 'Pashu Kisan Credit Card' & 42,000 credit cards have been issued so far: Haryana CM pic.twitter.com/Tyw5dYTmE2

— ANI (@ANI) August 21, 2022