हरियाणा के डिप्टी CM के काफिले की गाड़ी हुई दुर्घटनाग्रस्त, बाल-बाल बचे दुष्यंत चौटाला, घना कोहरा बना हादसे की वजह

हरियाणा के डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला का काफिला सोमवार रात दुर्घटनाग्रस्त हो गया. उपमुख्यमंत्री को एस्कॉर्ट कर रही गाड़ियां हादसे का शिकार हो गईं. प्राप्त जानकारी के अनुसार इस हादसे में दुष्यंत चौटाला को तो चोट नहीं आई हैं लेकिन उनकी सुरक्षा में लगे गार्ड्स को मामूली चोटें आई हैं. बताया जा रहा है कि यह हादसा हिसार की तरफ से सिरसा जाते वक्त अग्रोहा रोड़ पर BSF कैम्प को क्रॉस करने के बाद हुआ.

Two pilot cars of Haryana Deputy CM Dushyant Chautala’s convoy collided with each other while going from Hisar to Sirsa due to dense fog on the road. All are safe pic.twitter.com/w1TsZrIoMT — Nikhil Choudhary (@NikhilCh_) December 20, 2022