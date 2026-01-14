By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts Cookies Policy.
'हरिजन' और 'गिरिजन' शब्दों के इस्तेमाल पर लगी रोक, इस राज्य की सरकार ने लिया बड़ा फैसला
Haryana Ban Harijan Girijan Words: हरियाणा सरकार ने समाज में सम्मानजनक और सही भाषा के इस्तेमाल के लिए सरकारी विभागों में ‘हरिजन’ और ‘गिरिजन’ जैसे शब्दों के इस्तेमाल पर बैन लगा दिया है.
Haryana Ban Harijan Girijan Words: हरियाणा सरकार ने समाज में सम्मानजनक और सही भाषा के इस्तेमाल को बढ़ावा देने के लिए एक बड़ा फैसला लिया है. अब राज्य में किसी भी सरकारी कामकाज, पत्राचार या बातचीत में ‘हरिजन’ और ‘गिरिजन’ जैसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा. सरकार का मानना है कि भाषा का सही चयन समाज में बराबरी और सम्मान की भावना को मजबूत करता है. इसी सोच के तहत सभी सरकारी विभागों को साफ निर्देश दिए गए हैं कि वे इन शब्दों का इस्तेमाल पूरी तरह बंद करें. मुख्य सचिव कार्यालय ने 13 जनवरी को इस संबंध में एक पत्र जारी किया, जिसमें सभी अधिकारियों और विभागों को इस आदेश का सख्ती से पालन करने को कहा गया है.
सभी विभागों पर सामान रूप से लागू होगा नियम
सरकार के आदेश में बताया गया है कि यह निर्देश सभी प्रशासनिक सचिवों, विभागाध्यक्षों, बोर्ड, निगमों, सार्वजनिक उपक्रमों, उपायुक्तों, संभागीय आयुक्तों, उपमंडल अधिकारियों और विश्वविद्यालयों तक लागू होगा. यानी राज्य सरकार से जुड़ा हर संस्थान और अधिकारी इस नियम को मानने के लिए बाध्य होगा. आधिकारिक बयान में साफ कहा गया है कि किसी भी सरकारी दस्तावेज, पत्र, नोटिस, रिपोर्ट या संवाद में ‘हरिजन’ और ‘गिरिजन’ शब्दों का प्रयोग नहीं होना चाहिए. इसकी जगह संविधान में दिए गए सही और मान्य शब्दों का ही उपयोग किया जाए, जैसे अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति.
संविधान नहीं देता है इसकी इजाजत
पत्र में यह भी याद दिलाया गया है कि भारत का संविधान इन शब्दों का प्रयोग नहीं करता. संविधान में समाज के इन वर्गों के लिए स्पष्ट रूप से “अनुसूचित जाति” और “अनुसूचित जनजाति” शब्दों का इस्तेमाल किया गया है. सरकार ने केंद्र सरकार के पुराने निर्देशों का हवाला देते हुए कहा है कि आधिकारिक कामकाज में इन अभिव्यक्तियों का प्रयोग पहले ही बंद करने के आदेश दिए जा चुके हैं. महात्मा गांधी ने अनुसूचित जातियों के लिए ‘हरिजन’ शब्द का प्रयोग किया था, इसका मतलब ‘ईश्वर के लोग’ होता है, लेकिन डॉ. भीमराव आंबेडकर इस शब्द के पक्ष में नहीं थे. वे ‘दलित’ शब्द को ज्यादा सही और सम्मानजनक मानते थे.
सभी को मिले बराबर का सम्मान
सरकार ने यह भी स्वीकार किया है कि समीक्षा के दौरान यह बात सामने आई कि कुछ विभाग इन निर्देशों का पूरी तरह पालन नहीं कर रहे थे. इसी कारण अब दोबारा सख्त आदेश जारी किए गए हैं, ताकि सभी जगह एक समान नियम लागू हो सके. सरकार चाहती है कि भाषा के माध्यम से किसी भी वर्ग को अलग या कमतर न दिखाया जाए. इस फैसले से समाज में बराबरी, सम्मान और संवेदनशीलता की भावना को मजबूती मिलेगी.