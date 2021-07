Haryana Lockdown Update: हरियाणा सरकार ने कोविड-19 की वजह से राज्य में लागू लॉकडाउन की मियाद शनिवार को एक हफ्ते और बढ़ाने का फैसला किया और अब यह 9 अगस्त तक प्रभावी रहेगा. जी हां, हरियाणा सरकार ने 9 अगस्त को सुबह 5 बजे तक एक और सप्ताह के लिए लॉकडाउन बढ़ा दिया है. इसके अलावा राज्य में सप्ताह के सभी दिनों में रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक रात का कर्फ्यू लागू रहेगा.Also Read - हरियाणा पुलिस ने 90 मिनट में अपहरण का मामला सुलझाया; आठ लोगों को गिरफ्तार किया

राज्य के मुख्य सचिव विजय वर्धन द्वारा जारी आदेश के मुताबिक, ‘‘महामारी अलर्ट सुरक्षित हरियाणा का विस्तार एक सप्ताह और, 2 अगस्त (सुबह पांच बजे से) से 9 अगस्त (सुबह पांच बजे तक) तक किया गया है.’’ हालांकि, रेस्तरां, बार और क्लब को ढील दी गई है और अब उन्हें एक घंटे अधिक यानी रात 11 बजे तक खुला रखा जा सकेगा. Also Read - Haryana Lockdown: हरियाणा में कुछ पाबंदियों के साथ लॉकडाउन 2 अगस्त तक बढ़ाया गया, जानिए कहां मिली छूट

Haryana government extends lockdown for one more week till 5 am on August 9. Night curfew will come into force from 11 pm to 5 am on all days of the week in the State. pic.twitter.com/XM2emRmAUZ

— ANI (@ANI) July 31, 2021