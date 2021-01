Suspension Of Internet And SMS Service: बीते दो महीनों से नए कृषि कानूनों (Farms Law 2020) के खिलाफ किसानों का आंदोलन जारी है. इस बीच गणतंत्र दिवस (Republic Day 2021) के दिन ट्रैक्टर रैली (Tractor Rally) के दौरान हुई हिंसा के बाद दिल्ली-NCR के कई इलाकों में इंटरनेट सेवाओं को बंद कर दिया गया था. वहीं, हरियाणा की मनोहर लाल खट्टर सरकार ने किसानों के आंदोलन को देखते हुए सोनीपत, झज्जर और पलवल जिलों में एहतियात के तौर पर इंटरनेट और SMS सेवाओं पर लगी पाबंदी को कल शाम पांच बजे तक बढ़ा दिया है. Also Read - Kisan Andolan: ट्रैक्टर रैली में हुई हिंसा के बाद किसानों ने बजट के दिन संसद मार्च की योजना टाली

बता दें कि 26 जनवरी की शाम से ही इन इलाकों में इंटरनेट और SMS सेवाओं पर रोक लगी हुई है. इससे पहले ट्रैक्टर रैली के दौरान लाल किले पर हुई हिंसा के बाद दिल्ली-NCR के कई इलाकों में इलाकों में इंटरनेट सेवाओं को बंद कर दिया गया था. हालांकि कुछ मोबाइल सब्सक्राइबरों ने बुधवार यानी 27 जनवरी को अपनी सेवाएं पुन: बहाल कर दी थी.

बता दें कि दिल्ली-NCR में इंटरनेट सेवाओं पर पाबंदी गृह मंत्रालय की तरफ से जारी आदेश के बाद लगाई गई थी.